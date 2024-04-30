哈萨克斯坦马吉利斯议长会见新加坡国会议长

霍沙诺夫指出，新加坡是哈萨克斯坦在东南亚地区的重要及可靠的合作伙伴之一。他同时还表示，相信新加坡国会议长的此次访问将为双边合作关系的全面加强和扩大带来巨大动力，并有助于推动双边议会间合作发展。

-今年是哈萨克斯坦和新加坡之间建立外交关系的第31周年。在这期间，基于相互信任和尊重的双边合作得到了高速发展。新加坡前总统哈莉玛·雅各布去年对哈萨克斯坦进行正式访问期间同哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的会谈为此做出了巨大贡献。作为议员，为落实国家领导人达成的所有协议创造条件是我们的主要工作任务。-马吉利斯议长说。

Фото: Мәжілістің Баспасөз қызметі

会谈中，霍沙诺夫向新加坡同仁介绍了哈萨克斯坦正在开展的改革进程。他表示，两国内政方向有着共同之处。

新加坡国会议长表示，双方在经济、教育和医疗卫生领域有着巨大的合作前景。他同时还表示，新加坡愿意与哈萨克斯坦分享发展道路上积累的宝贵经验。

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此外，新加坡国会议长高度评价了托卡耶夫总统的倡议下正在开展的政治和经济改革。

-该战略旨在创建一个公正的哈萨克斯坦、一个进步的国家，并提高人民的福祉。适应各种变化、创新、改革是发达国家的核心。但更重要的是人们的责任感和创造力。这些价值观是社会正义形成的基础。-他说。

最后，双方就进一步加深议会间合作，其中加强议会间友谊小组的合作问题达成了共识。

【编译：小穆】