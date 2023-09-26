参议院议长会见巴西国民议会议员

会谈中，双方就进一步加强议会间合作问题进行了讨论。

哈萨克斯坦参议院议长欢迎巴西国民议会代表团的访问。他同时指出，巴西是哈萨克斯坦在南美洲的主要合作伙伴之一。

-哈萨克斯坦总统高度重视两国之间的友谊和互利合作关系的发展。很显然，具有前途的经济关系将加强积极的政治合作。哈萨克斯坦议会上下两院都设立与巴西之间的友谊小组。这一举措无疑将为两国关系注入新动力。参议院愿进一步加强，并积极影响两国关系的发展。-阿什姆巴耶夫说。

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双方在会谈中还就进一步扩大经贸和投资合作问题进行了讨论，并就根据投资趋势落实联合项目问题提出了相关建议。

阿什姆巴耶夫就哈萨克斯坦税法改革，以及托卡耶夫总统发表的国情咨文主要内容和正在开展的政治改革进程进行了介绍。

巴西国民议会议员安吉洛·马里奥·科罗内尔·德·阿泽维多·马丁斯和奇科·罗德里格斯表示有意加深双边合作关系的发展，并高度评价了哈萨克斯坦政治开展的政治改革。

据悉，巴西国民议会代表团访问框架下出席了哈萨克斯坦-巴西议会友谊小组第2次会议，并参访了霍尔果斯国际合作中心和阿拉木图州。