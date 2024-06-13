马吉利斯议长霍沙诺夫会见马来西亚上议院代议长

霍沙诺夫指出，马来西亚是哈萨克斯坦在东南亚的重要合作伙伴。通过哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣的富有成效的对话，两国基于友谊和互信的合作关系得到了进一步巩固。

在会谈中，霍沙诺夫向马来西亚代表团介绍了哈萨克斯坦总统发起的政治经济改革的主要内容和进展。他强调，所有旨在发展经济、确保社会法治的变革都始于相关法律的通过。

Фото: Ж. Жұмабеков

穆罕默德对哈萨克斯坦的热情接待表示感谢，并对哈萨克斯坦正在进行的政治改革表现出浓厚兴趣。

-全面提升议会地位，是贵国总统迈出的非常重要的一步。这将有助于社会政治文化的发展，使哈萨克斯坦议会拥有众多政党。这与马来西亚的系统相似。这清楚地表明了我们两国选举制度的民主原则和透明度。-穆罕默德指出。

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双方重点讨论了经贸、人文、教育等领域的合作问题。穆罕默德提议增加资助哈萨克斯坦学生赴马来西亚高等教育机构就读的奖学金金额。双方还讨论了信息技术、相互投资和旅游领域的合作前景，包括增加阿斯塔纳和吉隆坡之间的直航航班。

会晤结束时，双方一致同意加强议会间立法经验交流，并在两国议会友好小组框架下进一步深化合作。

【编译：阿遥】