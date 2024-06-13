参议院议长阿什姆巴耶夫会见马来西亚上议院代议长

阿什姆巴耶夫强调，马来西亚在东南亚地区是哈萨克斯坦的重要政治和经济伙伴。今年5月，马来西亚总理对哈萨克斯坦进行了2014年以来的首次正式访问，为促进两国关系发展注入了新的动力。哈萨克斯坦国家元首哈斯穆·托卡耶夫在会见安瓦尔·易卜拉欣时称这次访问是“历史性的”。

阿什姆巴耶夫和穆罕默德一致强调了增进互访和交流的重要性。

-哈方愿意发展与马来西亚的议会间交往。“哈萨克斯坦-马来西亚”友好小组在两国议会中的作用日益凸显，成为双边合作的重要平台。哈方提议组织更多联合活动，深入探讨和推动两国关系的各个方面。-阿什姆巴耶夫强调。

双方还讨论了经贸投资合作的成果和前景，并就联合项目的实施提出建议，包括扩大文教合作交流。

-哈萨克斯坦期待进一步加强与马来西亚在服务业、金融、制造业、农业、食品业和建筑业等领域的经贸合作。哈萨克斯坦参议院愿意积极支持进一步加强在立法层面的合作，相信议会的积极作用将有助于进一步加强双边关系。-阿什姆巴耶夫表示。

此外，阿什姆巴耶夫向穆罕默德介绍了哈萨克斯坦总统发起的综合改革进展情况，特别强调了形成国家新经济模式的措施。

穆罕默德则指出，哈萨克斯坦正在经历有效的政治经济社会转型。他同时表示，愿意进一步加深议会间的交流接触。

【编译：阿遥】