哈萨克斯坦参议院议长会见土耳其大国民议会议长

会谈中，双方就进一步加强议会间合作和扩大两国战略伙伴关系问题进行了讨论。

阿什姆巴耶夫欢迎土耳其大国民议会议长的到访，并就洪灾期间提供的人道主义援助表示感谢。

参议院议长指出，土耳其是哈萨克斯坦重要的战略合作伙伴。两国元首高层关系对进一步加强哈土合作发挥着重要作用。

-两国之间建立了牢固的政治对话。经济和人文领域合作关系也得到了全面发展。我们有意推进与土耳其大国民议会之间的合作，并在立法领域交流经验。在解决议会间热点问题时，有效利用“哈萨克斯坦-土耳其”议会间友谊小组的潜力至关重要。我们相信您的此次访问将为加强双边议会间合作和扩大两国战略合作注入新的动力。-阿什姆巴耶夫说。

会谈中，双方就议会联盟、欧安组织议会大会和突厥国家议会大会（TurkPA）框架下的相互协作前景深入交换了意见。

此外，双方还就经贸、投资、交通物流和其他联合项目落实问题进行了讨论。

阿什姆巴耶夫向土耳其大国民议会议长就哈萨克斯坦正在实施的改革进程，以及世界传统和宗教领袖大会2023-2033年发展概念进行了介绍。

土耳其大国民议会议长指出了哈萨克斯坦开展的改革进程的重要性。此外，他还高度评价了双方在加强议会间合作开展的相关措施。

【编译：小穆】