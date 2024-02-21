参议院议长会见土耳其驻哈大使

会谈中，双方就进一步加强两国之间的合作和扩大战略伙伴关系问题进行了讨论。

阿什姆巴耶夫向土耳其大使致以土耳其共和国成立100周年祝贺。他表示，哈萨克斯坦与土耳其的合作根深蒂固，两国拥有共同的文化和历史价值观。参议院议长同时还强调，与土耳其之间的合作关系是哈萨克斯坦外交政策的重要方向之一。此外，两国元首之间基于友谊和相互尊重的关系将为双边全面战略合作伙伴关系发展注入新的动力。

-我们有意推动与土耳其大国民议会之间的合作，并在立法领域工作交流经验。进一步加强两国议会的“哈萨克斯坦-土耳其”友谊小组的发展潜力至关重要。此外，突厥国家议会大会也为突厥语国家之间的经贸和人文领域合作发展发挥重要作用。哈萨克斯坦参议员也积极参与着突厥国家议会大会的会议。-他说。

会谈中，双方就在阿斯塔纳举行的第十届突厥国家峰会期间讨论的相关议程进行了讨论。

此外，阿什姆巴耶夫向土耳其大使就哈萨克斯坦正在开展的社会政治和经济改革进程进行了介绍。

土耳其大使高度评价了哈萨克斯坦的大规模改革，并指出了加深突厥国家之间相互合作的重要性。

【编译：小穆】