参议院议长会见日本驻哈大使

阿什姆巴耶夫祝贺日本大使履新，并指出日本是哈萨克斯坦在亚太地区的重要合作伙伴。如今，两国在各个层面都建立了密切的政治关系。他同时还表示，两国经济合作也正在积极发展，文化和人文交流也日益加强。

阿什姆巴耶夫指出了日本议会哈萨克斯坦友谊联盟为两国合作的发展做出的巨大贡献，并强调进一步加强两国议会间合作的重要性。

- 我们始终高度重视与日本的传统友好关系。正如总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫所说：“尽管哈萨克斯坦和日本相距遥远，但我们的友谊依然牢固。 ”自建交以来，两国合作已发展成为拓展的战略伙伴关系。值得注意的是，两国在许多全球和地区议题上有着共同的立场。 我们也高度重视加强议会间合作。我们乐意交流两国立法活动的经验，包括在社会经济和创新发展的法律支持领域。 我们已准备好在未来与日本同仁就此方向开展合作。-哈萨克斯坦参议院议长说。

会谈中，双方就经贸和投资合作，以及在生态和其他领域实施联合倡议等问题进行了讨论。双方特别关注旨在进一步促进国民经济脱碳和向绿色经济转型的项目。

此外，双方还就现代挑战下开展精神外交的重要性交换了意见。哈参议院议长还谈到了将于今年9月举行的第八届世界和传统宗教领袖大会的筹备工作，以及其他相关活动。

日本驻哈大使则表示，日方有意进一步加强与哈萨克斯坦的合作，并共同落实重要倡议。

【编译：小穆】