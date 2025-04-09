参议院议长会见塞拉利昂外长

哈萨克斯坦参议院议长指出，自建交以来，两国建立了基于共同价值观和利益的相互建设性对话。双方在会谈中强调，议会间合作，包括友好小组的互动，是进一步加强双边关系的重要机制。

- 议会间对话对发展两国合作发挥着重要作用。我们在参议院成立了友好小组，旨在加强与包括塞拉利昂在内的非洲国家的合作。这是一个有效发挥友好团体潜力、加强双边互动的绝佳机会。我们愿意在未来系统地建立和发展两国议会之间的合作。-阿什姆巴耶夫说。

会谈中，哈萨克斯坦参议院议长对塞拉利昂共同起草联合国大会关于“联合国中亚和阿富汗区域中心实现可持续发展目标”的决议表示感谢。

双方还讨论了如何充分发挥经贸关系潜力的问题，并探讨了哈萨克斯坦与塞拉利昂之间有前景的合作领域。此外，双方还就跨里海国际运输路线（即“中间走廊”）的前景进行了讨论。

双方着重关注了采矿、教育、农业、信息技术和数字化等领域联合项目的实施情况。

【编译：小穆】