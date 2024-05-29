阿拉木图市长会见中国太平洋建设集团总裁

（哈萨克国际通讯社讯）阿拉木图市市长叶尔波拉特·多萨耶夫会见了中国太平洋建设集团有限公司（Pacific Construction Group）总裁宋少庭。

会谈期间，双方就交通基础设施（BRT、LRT、地铁）、供水设施、饮水设施的建设，以及其他领域投资合作的前景进行了讨论。

双方强调了当前阿拉木图市与中国方面建立了友好合作关系。

2023年，哈萨克斯坦与中国之间的贸易额达到了94亿美元（2022年为77亿），同比增长22%。

目前，阿拉木图市有1 914家哈中合资企业营业。

根据会谈讨论结果，双方表达了进一步加深相互联系，开展互利合作的良好意愿。

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太平洋建设集团总部位于中国新疆，是中国最大的建筑业企业。该公司始建于1986年，前身为淮安引江建筑工程有限公司（简称引江公司）。1995年，引江公司全面完成集团化组建，并正式更名为太平洋建设集团（简称太平洋建设）。2014年以来，集团连续8年入选世界500强，蝉联全球建筑业私企第一。

太平洋建设专注于基础设施的投资、建设、运营与管理，拥有国家公路、市政、水利、建筑等多个总承包及若干专业承包一级资质。广泛参与了中国众多大型基础设施建设国家项目。

【编译：木合塔尔·木拉提】