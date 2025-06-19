阿克托别州长会见中帛集团董事长 共商绿色能源合作

此次会见旨在进一步巩固双边关系，推动双方已达成协议的落实。

会谈中，沙哈洛夫指出，与中方的合作建立在睦邻友好、战略互信和互利共赢的基础上。他强调，阿克托别州在投资、生产和物流等方面具有显著优势，是联合开展项目的理想平台。

—阿克托别州拥有巨大的经济和战略发展潜力。我们拥有丰富的矿产资源，营商环境良好，且“西欧—中国西部”国际交通走廊贯穿全境。我们高度赞赏贵公司对我州发展项目表现出的浓厚兴趣，州政府将为项目的顺利推进提供全方位支持。-沙哈洛夫表示。

中帛集团是中国可再生能源领域的重要投资者之一。今年4月，阿克托别州代表团访问中国期间，双方就合作事宜进行了深入磋商，并签署了合作谅解备忘录。备忘录旨在推动双方在绿色能源、农工综合体、加工产业以及其他社会关键领域的合作项目落地。

央金卓玛表示，中帛集团已在全球10多个国家成功实施大型项目，业务涵盖太阳能、风能、建筑、物流及国防工业等多个领域，在可再生能源领域的累计投资已超过36亿美元。她指出，集团希望通过引入现代技术与国际经验，助力哈萨克斯坦推进投资与基础设施建设。

会谈中，双方确认有意在阿克托别州建设一座年产能高达1000兆瓦的高科技环保发电设施，并表示将继续拓展在相关产业领域的合作。

【编译：阿遥】