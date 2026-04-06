马吉利斯议长召开主席团会议

全体会议期间，议员们将一读审议《心理服务法》草案。该文件旨在规范心理服务领域，并建立一个确保心理援助的可及性、质量和安全的法律框架。

具体而言，该草案旨在明确心理咨询师和心理援助接受者的权利和义务，包括确保保密性、获得知情同意以及遵守职业道德标准。此外，该草案还建议建立统一的心理咨询师国家注册制度，注册成为开展专业活动的强制性要求。

此外，全体会议还将审议《负责任的动物照护法》，以提高公共安全并促进人道对待动物。该法律草案的规范包括加强对宠物主人遵守既定宠物饲养要求的监督机制，增强地方行政机构在组织应急响应措施以确保公民安全方面的责任，以及其他一些规定。

此外，议员们还将审议哈萨克斯坦和土耳其两国政府关于军事物资和人员过境两国领空的协议。该文件于2024年9月11日在阿斯塔纳签署，旨在确定在相互使用领空条件下进行空中过境的程序。

马吉利斯议员将二读审议旨在完善劳动法的立法修正案。议员们还将通过一项关于兽医问题的新法律草案。

【编译：小穆】