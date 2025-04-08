阿拉木图市长：今年预计将接待外国游客75万人次

- 阿拉木图旅游业发展迅速。 2024年，游客总数增长14.8%，达到234万人次。外国游客数量大幅增长27%，超过68万人次。国内旅游人数增长10.4%，超过165万人次。为游客提供的服务量增长30%，达到963亿坚戈。-他说。

据市长介绍，访问阿拉木图的游客主要来自印度、中国、美国、土耳其和韩国。

多萨耶夫表示，该市旅游行业就业人员8.35万人，平均工资为48万坚戈。

- 游客数量的增长伴随着固定资产投资的增加。 2024年吸引投资1110亿坚戈，增长2.1%。税收收入增长92.1%，为预算带来907亿坚戈收入。预计今年外国游客数量将增长10％，达到75万人次。-市长说。

今年5月，阿拉木图市艺术博物馆和“Tselinny”现代文化中心将竣工。

- 城市主要基础设施的现代化建设正在持续进行。今年，将开始对麦迪奥露天滑冰场和中央体育场进行扩建和现代化改造，以容纳 35,000 名观众。这些工程将于2027年竣工。-多萨耶夫说。

【编译：小穆】