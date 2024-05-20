马吉利斯议长感谢土耳其人民在洪灾期间提供的援助

霍沙诺夫指出，几个世纪以来，哈萨克斯坦和土耳其有着共同的精神和文化价值观。

-两国领导人的深厚友谊和协调一致的政策正在为哈土关系迈上新台阶提供特殊推动力。我们两国元首的定期会晤就是一个明确的证明。我们将尽一切努力落实最高层达成的所有协议。-他说。

Фото: Жаслан Жұмабеков

会谈中，马吉利斯议长向土耳其大国民议会议长就哈萨克斯坦在托卡耶夫总统的领导下正在开展的经济和政治改革进程进行了介绍。他指出，哈萨克斯坦当前正在形成一个平衡国家权力各个部门的新政治体系。

此外，霍沙诺夫还谈到了国家元首截至2029年将经济增长翻一番的新经济政策。

双方还就立法工作和议会间友谊小组的工作交换了意见。

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库尔图尔穆什表示，土耳其全力支持托卡耶夫总统开展的政治和经济改革。

-这些都是迈向民主的大胆步骤。哈萨克斯坦在国际舞台上的声誉和作用将得到加强。我们两国人民之间已经建立了密切和多方面的合作关系。土耳其和哈萨克斯坦领导人有着友好和真诚的关系。我相信，我们两国之间的扩大战略伙伴关系将有助于未来在许多领域实施潜在的项目。我们愿加强议会与多边议会组织框架下的协作。-他说。

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会谈中，哈萨克斯坦马吉利斯议长感谢土耳其人民在洪灾期间提供的援助。

最后，霍沙诺夫表示相信土耳其大国民议会议长的此次访问将为加强双边政治对话，以及推进两国议会间合作发展带来强劲的动力。

【编译：小穆】