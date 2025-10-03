欧佩克秘书长：全球石油产业每年需7000亿美元投资

—有些人可能认为欧佩克和欧佩克+的决策只着眼于短期，但事实并非如此。我们考虑的是全局，关注的是更长远的未来。我来解释其中的原因。我们希望成为未来增长、未来投资和未来石油生产的平台。全球石油消费量每年都在增加。就在去年，天然气、煤炭、石油和可再生能源的使用量都创下了历史新高。世界需要尽可能多的能源与能源载体。-他说。

盖斯指出，预计到2050年，全球人口将达到100亿，届时世界经济也将数倍增长。对于数据中心、人工智能等高能耗新兴行业的发展，以及加速推进的城市化进程，能源的重要性更是不言而喻。

—我们必须记住，世界上仍有数十亿人无法获得能源。国际社会必须认识到这一点，并确保至少让每个人都能使用基本的能源载体，以便他们能做饭、照明、送孩子上学或工作。这意味着我们必须在所有能源领域投入巨额资金。-盖斯强调。

他同时提到，欧佩克近日发布了《石油市场展望—2025》。

—根据展望，到2050年，全球能源领域将需要2.7万亿美元投资，也就是说，每年大约需要7000亿美元用于石油生产、加工和运输。对于那些认为石油和天然气项目不再需要投资的人，我想明确地说：你们错了。-盖斯表示。

据此前报道，在“哈萨克斯坦能源周—2025”暨第十六届KAZENERGY欧亚论坛上，石油输出国组织（欧佩克）石油研究部主任贝赫鲁兹·拜卡利扎德发布了该组织对全球石油市场的展望，指出未来全球原油需求将增至每日3.78亿桶。

【编译：阿遥】