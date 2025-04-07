阿拜州州长实地视察 确保春季防汛工作

据州政府通报，洪水威胁在4月5日晚出现，当地已紧急调集123名救援人员和39台设备，包括3艘水上交通工具投入防汛工作。目前相关行动仍在持续进行。

目前当地已有约30户居民的院落出现进水情况。为保障安全，居民区靠近河岸的一条街道上的26名居民于6日被临时疏散，安置至学校。

博罗杜利哈区区长艾达尔·伊布拉耶夫表示，洪水主要影响河岸附近区域，当地政府已协助部分村民将牲畜转移至其他牧场。

别热克·瓦里州长首先乘直升机从空中视察了乌比河段的情况，随后抵达现场主持紧急工作会议。

他表示：

- 克拉斯尼亚尔乡是该区每年洪水威胁最为严重的居民点之一，当前局势自昨日起已列入我个人重点关注范畴。我已指示相关单位加强对村民的解释与安抚工作，并保持24小时监控。务必在当晚前完成冰层爆破清理。

据悉，目前已成立由州副州长迪米特里·加里科夫领导的应急指挥部，协调实施清除冰堵、疏通水流等措施，防止洪水蔓延至更多居民院落。

【编译：木合塔尔·木拉提】