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    08:45, 07 四月 2025 | GMT +5

    阿拜州州长实地视察 确保春季防汛工作

    哈萨克国际通讯社讯）因乌比河水位上涨，阿拜州博罗杜利哈区克拉斯尼亚尔乡面临洪水威胁。州长别热克·瓦里于4月6日一早赶赴当地，现场视察灾情并主持召开紧急应对会议。

    Берік Уәли су басу қаупі төнген ауылға барды
    Фото: Абай облысының әкімдігі

    据州政府通报，洪水威胁在4月5日晚出现，当地已紧急调集123名救援人员和39台设备，包括3艘水上交通工具投入防汛工作。目前相关行动仍在持续进行。

    目前当地已有约30户居民的院落出现进水情况。为保障安全，居民区靠近河岸的一条街道上的26名居民于6日被临时疏散，安置至学校。

    博罗杜利哈区区长艾达尔·伊布拉耶夫表示，洪水主要影响河岸附近区域，当地政府已协助部分村民将牲畜转移至其他牧场。

    别热克·瓦里州长首先乘直升机从空中视察了乌比河段的情况，随后抵达现场主持紧急工作会议。

    他表示：

    - 克拉斯尼亚尔乡是该区每年洪水威胁最为严重的居民点之一，当前局势自昨日起已列入我个人重点关注范畴。我已指示相关单位加强对村民的解释与安抚工作，并保持24小时监控。务必在当晚前完成冰层爆破清理。

    据悉，目前已成立由州副州长迪米特里·加里科夫领导的应急指挥部，协调实施清除冰堵、疏通水流等措施，防止洪水蔓延至更多居民院落。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    地方政府 阿拜州
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
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