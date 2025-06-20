特朗普延长TikTok“不卖就禁用”法律宽限期

根据行政令，TikTok将继续为在美用户提供服务至2025年9月17日。此前，特朗普分别于2025年1月20日、4月4日两次给予TikTok“不卖就禁用”法律宽限期，每次75天。

据美国媒体报道，自2024年宣布参加总统竞选以来，特朗普在TikTok上积累了超过1500万粉丝。他在今年1月表示，“很喜欢TikTok”。

美国媒体认为，随着延期的继续，TikTok短期内在美国被禁的可能性越来越小。尽管延期行政令受到一些审查，但从未面临法律挑战。

2024年4月，时任美国总统拜登签署一项国会两院通过的“不卖就禁用”法案，要求TikTok母公司字节跳动在270天内将TikTok出售给非中国企业，否则这款应用程序将在2025年1月19日后在美国被禁用。

美国皮尤研究中心最近的一项调查显示，约三分之一美国人支持禁止TikTok，相较于2023年3月的50%有所下降；约三分之一美国人反对TikTok禁令；还有类似比例表示不确定。