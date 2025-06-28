西哈州州长率团访问中国江苏省

西哈州州长表示，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于2025年6月16日在阿斯塔纳举行的第二届“中国-中亚”峰会上与中国国家主席习近平会晤时指出，中国是哈萨克斯坦的主要经贸伙伴，两国关系始终建立在友好合作的基础上。

- 中国是哈萨克斯坦在重要领域开展合作的战略伙伴。我们两国之间有着悠久的历史友谊，这种友谊建立在睦邻友好和相互尊重的原则。两国领导人在高层会晤中多次强调这一点。西哈萨克斯坦州是哈萨克斯坦的“西大门”。鉴于与中国密切的经贸关系，我们愿实施互利项目，拓展双边合作。-他说。

Photo credit: Akimat of the West Kazakhstan region

江苏省省长也表达了加强与哈萨克斯坦经贸关系的意愿。许昆林指出，江苏省与哈萨克斯坦已建立起成功的合作关系，一系列已实施的项目可以证明这一点。

会谈期间，双方讨论了深化西哈州与中国最发达的工业地区之一江苏省之间的经贸伙伴关系。

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托列哈利耶夫指出，该地区对与中国工业和物流中心建立直接合作关系抱有战略兴趣。他还指出，该地区的贸易额增长迅速：到2024年，西哈州与中国的贸易额将增长25%，达到8840万美元。

会谈期间，双方特别关注了以下领域的项目实施：

- 生产农业和汽车设备；

- 处理固体生活垃圾和农产品；

- 建设和现代化处理设施；

- 发展“中国-中亚-欧洲”物流路线。

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最后，双方同意加强双边关系，并扩大中国投资者对西哈萨克斯坦农业工业和工业集群的参与。

西哈州州长感谢中国江苏省的热情接待，并表示相信所达成的协议将成为双边互利合作的坚实基础。

据悉，该会谈在哈萨克斯坦驻中国大使馆的支持下举行。

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【编译：小穆】