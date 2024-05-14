阿拉木图市长：我们将培训更多懂中文的导游

阿拉木图市市长叶尔波拉特·多萨耶夫在5月14日召开的政府例行工作会议上表示，随着今年中国的“哈萨克斯坦旅游年”的正式开幕，阿拉木图市计划参与中国最大的三个旅游展，并在上海、香港、北京，以及西安等城市举办阿拉木图城市旅游日活动。

据其介绍，2024年5月起，阿拉木图市政府在全球多个知名的新闻平台开通设介绍阿拉木图旅游潜力的信息专栏，并组织了知名博主和旅游机构参与的旅行宣传活动。

这些措施将持续至今年12月份。

- 为了进一步提升上述工作的成效，市政府将在2024年6~8月期间，组织懂中文的导游的专项培训工作，提高这些服务人员的水平。至年底前，将组织举办15项活动。预计各类工作将使得来自上合组织成员国的游客数量增加至40万人次。- 阿拉木图市长说。

今年7~8月，阿拉木图市将举办“Гастрофест”美食节，以及国际酒店论坛。

最新的数据显示，今年阿拉木图接待的各国游客总量增长了30%，达到54万人次。其中，来自印度、意大利、韩国、中国、英国和美国的游客数量占据多数。

【编译：木合塔尔·木拉提】