财长向总统汇报：一季度国家预算收入4.5万亿坚戈

据总统府新闻局消息，哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫总统听取了财政部长关于国家财政的主要参数，包括今年第一季度共和国预算资金支出的报告。报告显示，报告期内国家预算收入约4.5万亿坚戈。

总统还了解了有关优化无效果预算支出的信息。根据财政部长的介绍，通过相关措施，今年共削减了总额3000亿将的支出。这些资金将被投入到经济回报高的项目当中。

财政部长同时向总统介绍了关于为提高预算管理效率而开展的工作。这些措施包含在新的预算法中。

此外，还向总统提交了税务和海关管理方面的新举措。据部长介绍，新税法草案包括引入税务管理服务模式、减少检查次数的规定、改变摄像头监控和追缴税款的方法等。

财政部长还向总统汇报了关于欧亚经济联盟与第三国海关边境基础设施现代化措施相关的信息。该项目的实施可以使海关吞吐量提高6倍，运输时间减少2倍，并可24小时在线监督对货物和车辆的检查。根据计划，将在今年年底前完成对所有检查站的现代化升级。

马迪·塔克耶夫向国家元首介绍了公共采购制度改革计划。他表示，新的《公共采购法》草案规定简化采购程序、消除官僚主义、防止建筑市场垄断、将所有国家和准国家组织的采购转移到单一平台。

会晤最后，托卡耶夫总统向财政部长下达了一系列改善公共财政状况的任务，特别是确保预算平衡，以及通过数字化改善税收和海关管理领域的工作。

【编译：木合塔尔·木拉提】