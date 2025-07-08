阿拜州州长邀请中企参与塞梅市新区开发

别热克·瓦里表示，阿拜州代表团日前访问中国新疆，与中方多家企业举行富有成效的会谈，并签署了多项谅解备忘录。

—访问期间，我们参观了贵公司在乌鲁木齐的企业，深入了解了生产流程和在建项目。目前，我们正与投资者紧密合作，推动本州经济发展。我们计划将塞梅市“温德热斯”工业园区面积扩大至600公顷。-他说。

李俊表示，公司已做好在多个领域与阿拜州合作的准备。

—我们代表团实地考察了塞梅市即将建设的小区项目。回国后将组建专门工作组，提出具体建议。如果基础设施问题得到解决，我们愿意立即启动工作。-他说。

别热克·瓦里回应称，新小区的基础设施问题将在近期得到妥善解决，建设不会遇到障碍。

—你们昨天参观了拟建的行政商务中心。新行政区覆盖1000公顷，规划和技术经济论证工作正在进行中。塞梅市亟需一座多功能现代酒店、新锅炉供热系统以及多层住宅。我们诚邀贵公司参与“智慧城市”项目，共建新城区。贵公司在住宅与供热设施建设方面具备丰富经验，我们期待具体方案。-他说。

新疆华源实业（集团）有限公司是中国知名企业，业务涵盖住宅建设、东方医药制造和供热系统开发。

【编译：阿遥】