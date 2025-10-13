阿拉木图州千峰驼队成功刷新吉尼斯世界纪录

来自吉尼斯世界纪录机构的代表理查德-威廉·斯坦宁亲自颁发了认证证书。他表示，这一纪录具有独特性：

“在其他国家，通常是不同牧民各自带几头骆驼凑成队伍，而哈萨克斯坦的这一整支驼队全部属于同一位主人。这一点让纪录真正具有世界唯一性。哈萨克斯坦给我留下了深刻印象，我希望未来能以游客身份再次回来。”

Фото: акимат Алматинской области

阿拉木图州州长马拉特·苏勒坦哈兹耶夫在仪式上指出，这一纪录的确认不仅是地区的荣耀，更是国家文化身份的象征：

“这一纪录的获得，是对我们民族文化遗产和游牧精神的国际认可。千峰驼队让人们重新凝聚在传统之下，成为体现哈萨克民族精神的重要象征。”

本次纪录的发起人及骆驼所有者瑟德克·达吾列托夫表示，该项目的筹备历时近半年：

“骆驼天性自由，集中调度并非易事。但我们证明了——只要有目标和信念，再难的事情也可以实现。未来，我们计划举办舒巴特（шұбат，由驼奶发酵制成的哈萨克传统饮品）节，让更多人通过节庆重新感受我们的传统。”

Фото: акимат Алматинской области

Фото: акимат Алматинской области

【编译：达娜】