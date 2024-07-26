拜登称需尽快达成停火协议 以色列试图修改谈判条款

（哈萨克国际通讯社讯）据中新网援引综合消息：美国总统拜登25日在与以色列总理内塔尼亚胡会晤期间强调需尽快达成加沙停火协议。多位消息人士25日向路透社透露，以谈判成员正试图修改谈判协议条款。

据美国有线电视新闻网报道，拜登和内塔尼亚胡25日下午在美国白宫会面。拜登在会晤期间强调，需弥合剩余分歧，尽快达成协议，将人质带回家，并永久结束加沙冲突。

随后，内塔尼亚胡与美副总统哈里斯举行会晤。会晤结束后，哈里斯对记者表示，她告诉内塔尼亚胡现在是达成停火协议的时候了，并补充说，她“不会对加沙的苦难保持沉默”。

以色列《国土报》称，美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比在内塔尼亚胡和拜登会晤期间告诉记者，以色列和哈马斯之间的停火谈判仍存在分歧，但美国“相信这些分歧能够得到弥合”，而且“我们需要尽快达成协议”。

路透社25日援引多位消息人士的话报道称，以色列正试图修改加沙停火协议条款，这使得停火谈判变得更加复杂。

据消息人士透露，以色列表示，流离失所的巴勒斯坦人在返回加沙北部时应接受检查。这违背了拟订方案中“允许加沙平民自由返回家园”的条款。

一位西方官员说，以谈判人员希望对返回加沙北部的平民建立审查机制，他们担心这些人可能会支持仍留在那里的哈马斯武装分子。

一位埃及消息人士称，谈判的另一个症结在于以色列要求保留对加沙与埃及边境的控制权，而埃及方面认为此举超出了谈判双方可以接受的最终协议框架。

目前，以色列尚未对这些言论作出回应。

据《以色列时报》报道，以军方25日表示，以军在24日的一次特别行动中，从加沙南部以色列指定“人道主义区”的一条隧道中发现5具以色列人遗体。

报道称，以军方此前宣布，这5人于去年10月7日遇害，遗体被哈马斯武装分子拖入加沙。

以军方称，最近几周他们得知了哈马斯存放人质遗体的隧道位置，此次为收回遗体展开的特别行动在“汗尤尼斯腹地”进行。为实施此次行动，以军本周早些时候在汗尤尼斯发动了新攻势。到目前为止，以军已在这波攻势中打死多名武装分子。

巴勒斯坦通讯社称，以军25日继续袭击汗尤尼斯的多个地区，造成数名巴勒斯坦人死亡。巴勒斯坦红新月会还报告称，在汗尤尼斯撤离伤员期间，以军袭击了一辆救护车。

据半岛电视台报道，联合国秘书长古特雷斯25日在纽约联合国总部举行的新闻发布会上说，以军在本月21日至23日向加沙地带三支联合国援助车队开火，未造成人员伤亡。

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处25日在社交媒体上称，频繁的撤离命令和持续不断的敌对行动进一步破坏了加沙的卫生系统，人们无法获得基本的医疗服务。加沙医疗设施的负荷已远远超出其能力范围.