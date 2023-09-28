突厥斯坦州建成50兆瓦太阳能发电厂

这座现代化太阳能发电站由意大利埃尼公司投资兴建，标志着该企业在哈萨克斯坦境内的首个太阳能发电站落成。

突厥斯坦州州长达尔罕•萨特巴勒德出席能源设施投产仪式，并对为项目的成功实施做出贡献的投资方和当地居民表示了感谢。

-突厥斯坦州在可再生能源领域具有巨大潜力。我们的能源供应主要依赖外部输入，自身能源产能仅能满足总需求的30%。因此，这座能源设施的启用对我们来说具有重要意义。目前，突厥斯坦州已拥有25个可再生能源设施，总发电能力达到362兆瓦。稳定的能源供应是工业发展的关键条件之一。我们坚信，随着可再生能源产业的迅速发展，本地工业部门也将得到进一步发展。我相信这一举措将进一步加强意大利和突厥斯坦州之间的商业投资联系。-他说。

意大利驻哈萨克斯坦大使马尔科·阿尔贝蒂在讲话中也强调了这一项目的重要性，称沃特拉尔县太阳能发电厂采用了当今世界最先进的技术。他认为这是一个历史性时刻，并对突厥斯坦州的人民表示祝贺。

意大利埃尼公司的子公司ArmWind总经理亚历克斯·斯蒂拉瓦托表示，这座新型太阳能发电站将推动突厥斯坦州的经济和社会发展，减少碳排放，并为当地居民创造更多就业机会。

该项目得到了突厥斯坦投资有限责任公司的大力支持，项目于2021年开始兴建，目前已经创造了50个就业岗位。

【编译：阿遥】