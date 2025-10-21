阿塞拜疆总统：达成的协议将造福我们两国人民

（哈萨克国际通讯社讯）阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫21日在总统府举行的新闻发布会上高度评价了两国高水平合作关系。
- 我们两国人民之间有着悠久的友谊和兄弟情谊，这种情谊建立在共同的精神和文化价值观之上。这是我们两国合作的坚实基础。过去三年来，我们进行了十多次互访。这表明我们的合作非常密切。每次会议、每次讨论都力求取得最终成果。今天，我们听取了各部门的报告和未来计划。我们对工作成果感到满意，因为所有既定任务都正在顺利完成。在国家间理事会框架内达成的协议造福于我们两国人民。-他说。
据此前报道，阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫20日下午飞抵阿斯塔纳，开始对哈萨克斯坦进行国事访问。
21日，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在总统府举行隆重的欢迎仪式。
随后，两国元首进行了双边会晤。
