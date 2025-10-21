阿塞拜疆总统：达成的协议将造福我们两国人民

- 我们两国人民之间有着悠久的友谊和兄弟情谊，这种情谊建立在共同的精神和文化价值观之上。这是我们两国合作的坚实基础。过去三年来，我们进行了十多次互访。这表明我们的合作非常密切。每次会议、每次讨论都力求取得最终成果。今天，我们听取了各部门的报告和未来计划。我们对工作成果感到满意，因为所有既定任务都正在顺利完成。在国家间理事会框架内达成的协议造福于我们两国人民。-他说。