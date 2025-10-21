12:29, 21 10月 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦总统与阿塞拜疆总统举行会谈
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与来访的阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫举行会谈，双方就深化两国战略伙伴关系及各领域合作进行了深入交流。
托卡耶夫总统在会谈中表示：
“能在您此次国事访问期间于哈萨克斯坦迎接您，我深感荣幸。这一访问对进一步发展两国间的战略伙伴与同盟关系具有重要意义。哈萨克斯坦与阿塞拜疆不仅是友好邻邦，更是同胞民族。我们高度重视与贵国在多领域的合作。目前，在您的卓越领导下，阿塞拜疆在国际舞台上的声望显著提升，在地区事务中扮演着关键角色。加强与阿塞拜疆的经贸合作和政治伙伴关系是我们优先任务。”
阿利耶夫总统回应道：
“哈萨克斯坦展现了高水平的发展，社会政治稳定，经济稳步增长。我们密切关注您推行的改革，并全力支持贵国现代化和潜力提升的战略方向。正如您所言，双边关系已具有战略性和同盟性特征。我们致力于在各领域深化合作。今天会谈及高级别国家间理事会会议将进一步细化广泛议程，明确未来合作方向。”
双方围绕贸易经济、投资、农业、运输和物流等领域的合作进行了全面探讨，强调了加强文化和人道主义交流的重要性。此外，两国领导人还就地区和国际热点问题交换了意见。
根据此前报道，应哈萨克斯坦总统托卡耶夫的邀请，阿塞拜疆总统阿利耶夫20日下午飞抵阿斯塔纳，开始对哈萨克斯坦进行国事访问。21日，在哈萨克斯坦总统府为阿塞拜疆总统举行了隆重的欢迎仪式。
【编译：木合塔尔·木拉提】