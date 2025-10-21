哈萨克斯坦总统与阿塞拜疆总统举行会谈

“能在您此次国事访问期间于哈萨克斯坦迎接您，我深感荣幸。这一访问对进一步发展两国间的战略伙伴与同盟关系具有重要意义。哈萨克斯坦与阿塞拜疆不仅是友好邻邦，更是同胞民族。我们高度重视与贵国在多领域的合作。目前，在您的卓越领导下，阿塞拜疆在国际舞台上的声望显著提升，在地区事务中扮演着关键角色。加强与阿塞拜疆的经贸合作和政治伙伴关系是我们优先任务。”