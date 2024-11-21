参议院批准成立俄语国际组织协议

2022年10月14日，在圣彼得堡举行的独联体非正式峰会上，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫提出成立俄语国际组织的倡议，得到了6国元首的支持。

2023年10月13日，在比什凯克举行的独联体国家元首理事会会议上，白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦领导人签署了关于成立俄语国际组织的协议。

参议院（议会上院）国际关系、国防及安全委员会主席安德烈·卢金表示，该组织的主要任务是维护和加强基于俄语与独联体成员国，以及其他国家语言紧密结合的人文合作。

据了解，该组织的最高机构为部长级会议，成员包括协定各方相关部委负责人或地位不低于协定各方授权部长的其他人员。组织的报告、会费标准、组织审计问题、秘书处人数的确定和秘书处工作的报酬顺序，应经条约缔约国政府同意后通过。

目前，该协议在白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦生效。哈萨克斯坦科学和高等教育部被指定为哈萨克斯坦的国家负责机构。

执行该协议需要从共和国预算中支付额外费用。同时，2025-2027年的支出总额为1.31064亿坚戈。这些费用得到了共和国预算委员会批准。

【编译：小穆】