马斯克宣布成立“美国党”

美国政治历来由民主党与共和党主导，虽有第三党派存在，但其影响力多停留在地方层面。目前，在国会以独立身份当选的议员，其政治倾向也通常会向上述两党中的一个靠拢。

在2024年美国大选中，马斯克以承诺向选民提供百万美元支票的方式为特朗普和共和党人助选。在胜选后，特朗普宣布由马斯克牵头成立“政府效率部”，推动联邦政府的大规模裁员计划。

今年6月初，卸任“政府效率部”负责人的马斯克公开表达不满，与特朗普上演隔空骂战。马斯克指责特朗普推行的“大而美”税收和支出法案将大幅增加财政赤字，有违设立“政府效率部”的初衷。而特朗普则直指是法案中不再为电动汽车提供税收抵免的条款，“逼疯”了马斯克。

目前，马斯克尚未公布“美国党”的具体政治主张。但他在4日发起是否成立新党的网络投票时表示，“美国党”初期将聚焦2到3个参议院席位以及8到10个众议院议席，“这足以对有争议的立法起决定性作用”。

马斯克还在回复评论时暗示，“美国党”将参与2026年中期选举。

在美国，成立一个新政党并没有统一的联邦门槛，但要真正参与到选举体系中，获得各州议员候选人参选资格，需要满足一系列法律和程序，如提交注册文件和政党章程，获得一定数量的选民签名支持等。