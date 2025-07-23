哈萨克斯坦计划成立国家货运航空公司 加快打造区域航空枢纽

会议指出，为加强哈萨克斯坦作为区域航空枢纽的地位，政府正积极推进航空基础设施升级，包括扩展航空枢纽、改造地面设施等。

据交通部介绍，2025年上半年，哈国航空公司共运送旅客720万人次，同比增长6%；各大机场服务旅客总量达1440万人次。目前国内航线达61条，航班频率每周849班。

近年来，哈萨克斯坦已重建20条跑道和19个航站楼，并在突厥斯坦新建一座机场。2025年还计划开通或恢复36条航线，并通过总额约29亿美元的投资计划，在阿尔卡雷克、卡顿-卡拉盖、扎伊桑等旅游地区建设新机场，对10条跑道和10个航站楼进行升级。

关于组建国家货运航空公司，政府计划通过萨姆鲁克-卡泽纳国家基金运营，初期将租赁3架飞机，后续扩大至11架，力争于2026年初启动首批货运航班。目前全球航空货运量达5770万吨，其中约15%经由哈萨克斯坦空域。

总理强调，货运航空公司是航空业重点战略项目之一，其建立将有助于吸引国际货运流向哈萨克斯坦，提升国家在全球航空货运市场的地位。政府已要求加快各项准备工作。

【编译：达娜】