总统：哈萨克斯坦支持成立“突厥国家组织+”机制的倡议
（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在阿塞拜疆召开的第十二届突厥国家组织峰会上表示，哈萨克斯坦支持成立“突厥国家组织+”机制的倡议。
托卡耶夫首先对阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫的盛情款待表示感谢，并指出今天的会晤意义非凡，议程也切合实际。
- 我们常说，突厥民族的历史是我们各民族共同的、绵延数个世纪的谱系。这一切都是我们神圣的团结和永恒团结的金线。最近，我们各国庆祝了“突厥民族团结日”。这是一个巩固我们团结的重要节日。如今，突厥国家组织已成为将友好民族团结一起，并享有盛誉的权威机构。自去年以来，由尊敬的总统萨德尔·扎帕罗夫领导的吉尔吉斯斯坦有效担任该组织的主席国。我们向吉尔吉斯斯坦方面表示感谢。现在，主席国将移交给由尊敬的伊利哈姆·盖达尔·奥卢领导的阿塞拜疆。我们相信，我们组织的威望在未来将不断提升。-他说。
国家元首指出，全球安全体系正经历艰难时期。冲突、紧张局势和地缘政治对抗已成为影响世界各国的危险趋势。
- 在如此动荡的时期，我想强调阿塞拜疆和亚美尼亚就30多年未决的冲突签署的《和平宣言》。这是一项历史性的协议，为稳定和经济增长铺平了道路。当前世界地缘政治形势错综复杂，突厥国家必须团结起来，维护共同利益。如今，世界已将我们视为一个声誉卓著、能够应对巨大挑战、团结一致的国家。许多国家对我们组织表现出浓厚兴趣。与此同时，哈萨克斯坦支持成立“突厥国家组织+”机制，以扩大合作范围。这一倡议无疑将为提升我们组织的国际声誉铺平道路。-哈萨克斯坦总统说。
据此前报道，托卡耶夫总统应阿利耶夫总统邀请，于10月6日至7日对阿塞拜疆进行工作访问，并出席突厥国家组织成员国国家元首理事会第十二届会议。
哈通社分析评论员此前就突厥国家组织第12次峰会将聚焦的议题，以及自组织成立以来取得的成果进行了讨论。
【编译：小穆】