总统：哈萨克斯坦支持成立“突厥国家组织+”机制的倡议

托卡耶夫首先对阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫的盛情款待表示感谢，并指出今天的会晤意义非凡，议程也切合实际。

- 我们常说，突厥民族的历史是我们各民族共同的、绵延数个世纪的谱系。这一切都是我们神圣的团结和永恒团结的金线。最近，我们各国庆祝了“突厥民族团结日”。这是一个巩固我们团结的重要节日。如今，突厥国家组织已成为将友好民族团结一起，并享有盛誉的权威机构。自去年以来，由尊敬的总统萨德尔·扎帕罗夫领导的吉尔吉斯斯坦有效担任该组织的主席国。我们向吉尔吉斯斯坦方面表示感谢。现在，主席国将移交给由尊敬的伊利哈姆·盖达尔·奥卢领导的阿塞拜疆。我们相信，我们组织的威望在未来将不断提升。-他说。