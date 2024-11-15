集安组织成员国就通信系统改进问题举行工作会议

会议围绕改进通信系统的相关问题展开讨论。

此次会议吸引了来自白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦的代表团，以及集安组织联合参谋部和秘书处的代表。哈萨克斯坦武装力量总参谋部副参谋长萨肯·朱西波夫少主持会议，并指出统一通信系统的重要性，强调共同努力对确保国家和集体安全的意义。

集安组织联合参谋部主任安德烈·谢尔久科夫大通过视频发表讲话。他表示，基于联合演习的经验，集安组织成员国国防部门正在紧密合作，致力于进一步优化集体力量的通信系统。

会议期间，与会代表还讨论了通信力量与设备的组织技术整合、现代电信工具的应用方式以及其结合的可能性。此外，会议特别关注了为集安组织部队引入能够提供全新功能的前沿通信工具。

与会者还总结了当前军队通信系统和自动化系统的运行成果，并探讨了改进集安组织成员国信息交互系统技术基础的路径。

会议最后决定，下一次会议将于2025年4月在吉尔吉斯斯坦举行。

【编译：达娜】