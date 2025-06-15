哈萨克斯坦建成核电站后将成为唯一所有者

萨特哈利耶夫指出，选定参与核电项目的财团牵头方时，最核心的要求之一是确保核电站未来能够由哈萨克斯坦本国专家独立、高效运行。为实现这一目标，哈方计划建立系统化的人才培训机制和工业技术平台，并在核电站建设的各阶段尽可能实现本地化。

—我们清楚，这将是对哈萨克斯坦经济的一项重大投资。我可以负责任地说，在核技术领域，我们对俄罗斯的依赖风险极低，几乎可以忽略。这一点在相关协议中已有明确规定。-他说。

萨特哈利耶夫强调，未来合作将采取“来-建-训-走”的模式——他们来，他们建造，他们培训，然后他们离开。与此同时，哈萨克斯坦还将建设自己的燃料组件生产线。目前，哈萨克斯坦不仅拥有丰富的铀资源，而且早已具备燃料棒生产能力，还获得了加拿大公司授权的铀转化许可，并与俄罗斯和中国建立了多层次合作关系。

—这一项目的实施将使我国建立起一个完整、可自我维持的核能集群，涵盖从原材料提取到核燃料生产的全过程。这正是根据国家元首的指示，为发展核能和铀工业所确立的核心目标。-萨特哈利耶夫表示。

【编译：阿遥】