保护未成年人 哈萨克斯坦宣布禁售电子烟

哈萨克斯坦卫生部称，在哈国，11~15岁区间的未成年人当中，至少有10%长期使用电子烟。

根据哈萨克斯坦儿童基金会进行的一项调查显示，在阿拉木图，21岁以下青年和青少年人群中，80.5%的人每周都会购买电子烟产品。该数据在阿斯塔纳市则达到了83.3%。这显示出这一不良习惯在青年人当中的普及程度。

哈萨克斯坦公共政策研究所的报告显示，2024年有接近四分之一（23.7%）的哈萨克斯坦人对电子烟、VAPE和化学合成毒品的传播感到忧虑。而在2023年，这一比重为15.6%。这显示出了社会公众对电子烟产品适用范围扩大的关注。

电子烟在青少年人群中的广泛使用，不仅在哈萨克斯坦，在国际上也是一个非常普遍的问题。

目前在国际上存在着这样两种趋势：

电子烟受众群体趋于年轻化。2017年至2022年间，在加拿大和英国，16~19岁的人群对电子烟的使用人数增长了2~3倍。在美国，2011~2019年间，中学和高中学生当中使用电子烟的人数增幅达到了17~18倍。 相比传统香烟，青年人群对电子烟接受度更高。根据世卫组织的统计，约三分之一（32%）的15岁以下青少年曾使用过电子烟，相比之下，尝试使用传统香烟的人数则占四分之一（25%）。

由于电子烟在青少年人群中的传播，许多国家都对这一产品进行了限制：

中东（巴林、伊拉克、伊朗、约旦、卡塔尔、黎巴嫩、阿曼、叙利亚、土耳其）已禁止进口和销售任何类型的电子烟。

欧洲已禁止在加热烟草产品中使用香精。

澳大利亚规定公民必须凭借医生的处方才能合法使用含有尼古丁的电子烟。

巴西全面禁止了电子烟设备的制造、进口、销售、分销、储存、运输和广告。

印度禁止生产、进口、运输、销售和分销电子烟。

吉尔吉斯斯坦禁止生产、进口、流通无烟烟草制品和含有尼古丁的无烟烟草。

新加坡禁止进口、销售、分销、购买、拥有和使用任何模拟吸烟的设备。

土库曼斯坦完全禁止销售电子烟。

乌克兰 - 禁止销售、生产和进口香烟和电子烟油。

哈萨克斯坦出于保护公众，特别是青少年人群身体健康的目的所采取的这项禁令，显然是符合当前国际主流趋势的。

值得一提的是，相关的法案修正案于4月19日获得总统签署批准，并依法于签署之日起60天后生效。

【编译：木合塔尔·木拉提】