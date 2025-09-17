11:47, 17 9月 2025 | GMT +5
托卡耶夫总统提议成立人工智能发展伦理宗教委员会
（哈萨克国际通讯社讯）9月17日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在世界与传统宗教领袖第八次大会全体会议上提出，应成立一个宗教间委员会，专门研究人工智能发展的伦理问题。
托卡耶夫总统表示：
“我们看到人工智能的快速发展为各国进步提供了巨大机遇。然而，我们也深刻认识到遵循伦理规范的重要性。因此，我们对这一领域的全面合作持开放态度。我提议成立一个人工智能发展伦理宗教委员会。”
总统进一步指出，该委员会将致力于制定一套通用的原则，确保神经网络及其他前沿技术能够被负责任地使用。他强调：
“这涉及到为算法制定一套类似‘箴言’的规范，旨在尊重人类尊严、防止歧视，并对具有决定性影响的决策进行有效监督。”
世界与传统宗教领袖第八次大会17日在阿斯塔纳独立宫开幕，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席并致辞。大会吸引了来自约60个国家的100多个代表团参加，包括全球各大宗教的精神领袖、国际组织代表、专家学者及社会活动家。本次论坛主题为“宗教对话：迈向未来的协同”，期间将通过分会场形式探讨多项重要议题。9月18日，第二届青年宗教领袖论坛将在独立宫举行。
【编译：木合塔尔·木拉提】