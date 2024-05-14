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哈萨克斯坦成独联体国家经济增长领头羊
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦经济同比增长5.1%，超越独联体所有邻国。这是十年来最快的增长速度。
经济研究所预测，独联体国家2023年后经济增长明显放缓，2024年经济增长率预测仅为2.7%。
分析师们认为，主要原因包括：对部分国家的国际制裁、贸易萎缩、高利率、劳动力短缺、投资流量枯竭和高通胀。
这些因素对白俄罗斯、俄罗斯和乌克兰影响更大。
如果只比较独联体国家的表现，情况如下：
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阿塞拜疆：+2.6
由于固定资本投资的高速增长，预计该国经济表现良好。同时，通胀下降和宽松的货币政策将提高购买力。另一个有利因素是欧洲对能源的强劲需求。主要风险来自该国与亚美尼亚的军事冲突可能再次爆发。
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白俄罗斯：+1.8
该国有可能出现经济衰退。分析师认为，与2023年相比，白俄罗斯经济增长可能会减半。通胀上升、失业率上升和国际制裁将抑制本国需求，而俄罗斯经济增长预期放缓将抑制该国出口增长。
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俄罗斯：+2.1
与2023年相比，俄罗斯今年的经济增长可能放缓。主要原因包括国际制裁、紧缩货币政策、通胀率上升和卢布疲软。从好的方面看，石油和天然气出口支撑了对外贸易的复苏。
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哈萨克斯坦：+4.3
经济研究所预测，尽管哈萨克斯坦国内生产总值（GDP）增长将放缓，将无法达到政府设定的6%的目标，但与以上国家相比，情况依然不错。经济研究所认为，固定资产投资增长乏力（预计不到2023年水平的三分之一）是阻碍GDP增长达到6%目标的主要障碍。从好的方面看，石油生产强劲。
独联体国家2024年的通货膨胀率预测如下：
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阿塞拜疆 - 4.1%；
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白俄罗斯 - 6.1%；
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哈萨克斯坦 - 8.7%；
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俄罗斯 - 6.8%。
【编译：木合塔尔·木拉提】