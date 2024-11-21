阿克套成为 2025 年突厥世界文化之都

突厥文化国际组织成员国第41届会议在阿什哈巴德举行。会议的主要议题是发展突厥文化和加强突厥国家之间的兄弟关系。与会者就共同努力保护和推广突厥语族文化遗产交换了意见并做出了决定。

大会期间，哈萨克斯坦的阿克套接替土库曼斯坦的安纳乌，成为了2025年度的突厥世界文化首都。

象征文化之都地位交接的接力棒交接仪式在“安纳乌——2024 年突厥世界文化之都”闭幕式上举行。一同被移交给阿克套市的，还有明年将在阿克套举办的“霍尔科特-阿塔”突厥世界电影节的标志——丹顶鹤。

Фото: TURKSOY

作为2024年度的突厥世界文化之都，历史悠久的土库曼斯坦城市安纳乌今年举办了许多国际活动，包括电影节、展览、科学会议和青年论坛。

作为新的文化之都，阿克套将延续这一传统，举办类似的活动。

计划中的活动包括艺术家和雕塑家研讨会、艺术节，以及专题历史和科学研讨会等。

该市还将举办专门面向突厥世界杰出科学家的会议和其他教育活动。

Фото: TURKSOY

突厥文化国际组织是由以突厥人为主体民族、讲突厥语的国家所建立的国际文化组织，总部设在土耳其首都安卡拉。TÜRKSOY为突厥语的合成词，Türk意为突厥，soy意为祖先。

值得一提的是，在2010年举行的突厥语国家首脑间第十次峰会上，决定每年定期选举决定一座城市为“突厥国家文化首都”。哈萨克斯坦首都阿斯塔纳市在2012年成为首个获得“突厥国家文化首都”称号的城市。此后，这一殊荣每年被突厥国家的城市轮流获得，历年的突厥国家文化首都包括：埃斯基谢希尔、喀山、马雷、舍基、突厥斯坦、卡斯塔蒙、奥什、希瓦、布尔萨、舒沙、安纳乌。

【编译：木合塔尔·木拉提】