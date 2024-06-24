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    16:14, 24 六月 2024 | GMT +6

    哈萨克斯坦成为印度和阿联酋游客的热门目的地

    Бурабай
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    （哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦旅游和体育部消息，哈萨克斯坦跻身2024年TOP24最佳旅游目的地之列。

    消息称，每年，哈萨克斯坦都会获得各种提名。今年，阿拉木图市被《纽约时报》列入“52个值得旅游的地方”名单。而Wanderlust编辑部认为，哈萨克斯坦是2024 年TOP24最佳旅游目的地之一。此外，意大利《悦游》杂志将哈萨克斯坦列入世界5佳高山滑雪目的地。

    旅游和体育部表示，哈萨克斯坦萨特乡2023年被列入联合国世界旅游组织“最佳旅游乡村”名单。

    -哈萨克斯坦在卓越旅游奖（Versatile Excellence Travel Awards/VETA）颁奖典礼上获得最受印度和阿联酋游客欢迎的旅游目的地大奖。此外，《Kazakhstan - Like Never Before》旅游宣传片在葡萄牙举行的ART&TUR电影节上获得了“最佳旅游目的地”和“最佳宣传片”大奖。

    数据显示，来自中国的游客人数增加了20倍（从2022年的1.77万人到2023年的36.74万人），来自印度的游客人数增加了3倍（从2022年的2.83万人到2023年的7.8万人），来自韩国的游客人数增加2.5倍（从2022年的1.58万人增加到2023年的3.56万人），来自卡塔尔的游客增加2倍（从2022年的500人增加到2023年的1000人），德国游客增加50%（从2022年的5.7万人增加到2023年的8.5万人），阿联酋游客增加了 50%（从 2022 年的 6500 人增加到 2023 年的 10500 人）。

    【编译：小穆】

    标签:
    哈萨克斯坦 旅游 印度 阿联酋
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
    Мұхтар Қалимоллаұлы
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