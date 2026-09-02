卫生部：数字化监管显效 避免310亿坚戈不合理医疗支出

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦卫生部利用数字化工具，从医疗信息系统中发现并清理约40万份已失效或不再适用的患者档案，从而避免了约310亿坚戈的不合理医疗服务和药品支出。

卫生部表示，目前已建立覆盖患者就诊至医疗机构费用结算全过程的数据真实性监管体系。其中，统一数据存储平台作为基础数据来源，数字身份认证用于确认患者实际就诊情况，格式和逻辑校验系统用于核查医疗服务记录，统一支付系统则对实际提供的医疗服务数量和质量进行评估。

数据显示，随着数字化监管推进，医疗服务费用结算环节发现问题的能力提高了3.5倍。不合理医疗服务使用量下降7.1%，对应金额约70亿坚戈；同时还发现了106亿坚戈的费用虚高问题。

此外，通过识别按人头付费机制中的非活跃服务对象，产生了32亿坚戈的经济效益。

基于数字资源管理系统开展的风险导向监管还发现，约40家医疗机构在没有有效许可证的情况下开展业务，其中5家机构已被暂停运营。

系统还发现2000多名专业人员的资格证书已经过期，其中50多人已被暂停执业。

卫生部指出，建设统一医疗数字化体系，有助于实现医疗资金真正“跟随患者和实际提供的医疗服务流动”，从而提高医疗资金使用效率和监管透明度。