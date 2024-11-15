12:04, 15 11月 2024 | GMT +5
哈萨克斯坦拟成立交通领域科学研究所
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦交通部计划成立一个专门从事交通领域科学研究的研究所，旨在从科学角度研究和解决行业内的各种问题。
在已提交公众讨论的法律草案中，介绍了即将成立的研究所所承担的职能和职责。具体而言，该研究所将作为授权机构，负责提供分析、咨询、信息和技术支持。
此外，研究所的职能还包括完善交通领域的法律法规，参与国际谈判和国际协议草案的制定，对交通和物流领域进行深入分析，以及与国外和国际组织开展合作与互动。
研究所还将负责系统化国家在交通领域的规划，为行业改革提供科学依据。为此，将开展交通领域的基础和应用研究，开发和维护信息系统，进行信息系统的技术审计，推动数字化转型的实施。
同时，研究所还将负责着编制和传播交通领域的信息通告、期刊、专题汇编和科学文献的任务。此外还将负责组织举办论坛、会议、研讨会、培训和会谈等活动，以促进行业内外的交流与合作。
在该法律草案的说明中指出，类似的研究所在韩国、美国、德国、中国、俄罗斯等国家已经成功运作，为这些国家的交通行业发展提供了有力的科学支持。
【编译：达娜】