哈萨克斯坦拟成立交通领域科学研究所

在已提交公众讨论的法律草案中，介绍了即将成立的研究所所承担的职能和职责。具体而言，该研究所将作为授权机构，负责提供分析、咨询、信息和技术支持。

此外，研究所的职能还包括完善交通领域的法律法规，参与国际谈判和国际协议草案的制定，对交通和物流领域进行深入分析，以及与国外和国际组织开展合作与互动。

研究所还将负责系统化国家在交通领域的规划，为行业改革提供科学依据。为此，将开展交通领域的基础和应用研究，开发和维护信息系统，进行信息系统的技术审计，推动数字化转型的实施。

同时，研究所还将负责着编制和传播交通领域的信息通告、期刊、专题汇编和科学文献的任务。此外还将负责组织举办论坛、会议、研讨会、培训和会谈等活动，以促进行业内外的交流与合作。

在该法律草案的说明中指出，类似的研究所在韩国、美国、德国、中国、俄罗斯等国家已经成功运作，为这些国家的交通行业发展提供了有力的科学支持。

【编译：达娜】