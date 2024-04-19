哈吉总统出席《玛纳斯》纪念象揭幕仪式

据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫共同出席《玛纳斯》纪念象揭幕仪式。

托卡耶夫总统在讲话中指出，竖立这样一座纪念碑，首先是哈萨克斯坦人民对吉尔吉斯兄弟无私的敬意。

-众所周知，哈萨克伟大思想家阿拜的纪念象2年前在比什凯克竖立。我特地参加了该活动。毫无疑问，这种活动将进一步加深两国友谊。-总统说。

Фото: Ақорданың баспасөз қызметі

哈萨克斯坦总统表示，拥有1千多年历史的《玛纳斯》英雄史诗是在全人类的精神文化中占有一席之地的独特遗产。他强调，该史诗不仅是吉尔吉斯人民，也是全体突厥人民的物价财富。

-硕罕·瓦里汗诺夫、穆合塔尔·阿伟佐夫和阿勒凯·玛尔胡兰等哈萨克学者为该史诗经受住时间的考验，并流传至今做出了巨大贡献。-他说。

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扎帕罗夫指出，《玛纳斯》史诗已成为吉尔吉斯斯坦人民的历史和精神遗产，并表示它已经代代相传。

-可以说，哈萨克人对世界口头文学最伟大的作品《玛纳斯》史诗的研究做出了巨大的贡献，这是历史公正的。著名学者硕罕·瓦里汗诺夫对史诗很感兴趣，将其写在纸上并投入科学流通。此外，著名作家穆合塔尔·阿伟佐夫撰写了一部有关该史诗的专题著作。因此，今天是吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦合作关系历史性的一天。《玛纳斯》纪念象在哈萨克斯坦揭幕，再次证明了两国人民的兄弟情。-他说。

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最后，扎帕罗夫代表全体吉尔吉斯斯坦人民向托卡耶夫总统表示了感谢。

两国代表团成员和学界代表出席了纪念象揭幕仪式。

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【编译：小穆】