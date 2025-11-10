哈萨克斯坦出台新标准 推动实现2060年前碳中和目标

近日，哈萨克标准（Kazstandard）中心制定并批准了两项新的国家标准：СТ РК ISO 14068-1《气候变化管理。净零转型。第 1 部分：碳中和》和 СТ РК IWA 42《碳中和指南》。

这两项标准与国际标准ISO 14068-1:2023和IWA 42:2022保持一致。它们的出台标志着哈萨克斯坦在落实到2060年实现碳中和战略目标方面取得又一阶段性成果。同时，采纳这些标准也将进一步巩固哈萨克斯坦在全球气候政策体系中的地位，为负责任的排放管理和科学的气候决策奠定基础。

新标准为环保与分析机构、国家和地区环境监测中心及环保组织确立了统一的方法论和工作原则。内容涵盖温室气体排放管理的主要环节——从排放评估与减排措施，到剩余排放抵消及气候报告编制。

标准的实施预计将：

使国家 MRV（监测、报告和核查）体系与国际实践接轨；

提高气候数据的透明度和准确性；

增强哈萨克斯坦企业在国际市场上的竞争力；

促进工业界加快引入低碳技术与创新。

据悉，这些标准的制定是在科研机构、行业专家和相关利益方的积极参与下完成的。

通过引入新的气候管理标准，哈萨克斯坦将进一步融入国际气候监管体系，为国家向环境可持续型经济的转型提供重要支撑。

据此前报道，今年9月，绿色技术和投资项目国际发展中心在哈萨克斯坦生态和自然资源部支持下，与哈萨克世博会国家会议公司（QazExpoCongress）合作，在大阪世博会2025专题周框架内举办了主题活动“碳解决方案：通向可持续未来之路”。

【编译：阿遥】