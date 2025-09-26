13:13, 26 9月 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦在大阪世博会与日本企业探讨低碳合作
（哈萨克国际通讯社讯）9月23日至24日，绿色技术和投资项目国际发展中心在哈萨克斯坦生态和自然资源部支持下，与哈萨克世博会国家会议公司（QazExpoCongress）合作，在大阪世博会2025专题周框架内举办了主题活动“碳解决方案：通向可持续未来之路”。
本次活动聚焦碳补偿、减排以及推动可持续实践，成为探讨绿色转型的重要平台。来自政府机构、国际公司和金融机构的代表介绍了哈萨克斯坦和日本的成功案例，并就经济脱碳的合作路径进行了交流。
主要参与方包括“绿色发展”股份公司、阿斯塔纳国际金融中心、哈萨克斯坦发展银行、哈原子能工业公司，以及日本的Sanshin Metal Working、Finetech等企业。
9月24日举行的B2B对接日中，哈萨克斯坦代表团与日本多家工业和技术公司进行了会谈，其中包括Nagashima Holdings、Megumi Corp.、三菱重工环境解决方案公司、Finetech等企业，以及日本环境省下属的OECC组织。
会议期间，双方围绕绿色技术、工业废弃物处理，特别是冶金行业的经验，以及JCM（联合信用机制）框架下的合作进行了讨论。日本方面表示将通过该机制支持伙伴国家引入低碳解决方案，哈萨克斯坦则表示愿积极参与JCM项目。
EXPO代表在会上指出，深化哈日环保合作具有重要意义，尤其在可持续发展领域的技术转让与联合投资项目方面潜力巨大。
【编译：达娜】