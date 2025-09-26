哈萨克斯坦在大阪世博会与日本企业探讨低碳合作

本次活动聚焦碳补偿、减排以及推动可持续实践，成为探讨绿色转型的重要平台。来自政府机构、国际公司和金融机构的代表介绍了哈萨克斯坦和日本的成功案例，并就经济脱碳的合作路径进行了交流。

主要参与方包括“绿色发展”股份公司、阿斯塔纳国际金融中心、哈萨克斯坦发展银行、哈原子能工业公司，以及日本的Sanshin Metal Working、Finetech等企业。

9月24日举行的B2B对接日中，哈萨克斯坦代表团与日本多家工业和技术公司进行了会谈，其中包括Nagashima Holdings、Megumi Corp.、三菱重工环境解决方案公司、Finetech等企业，以及日本环境省下属的OECC组织。

会议期间，双方围绕绿色技术、工业废弃物处理，特别是冶金行业的经验，以及JCM（联合信用机制）框架下的合作进行了讨论。日本方面表示将通过该机制支持伙伴国家引入低碳解决方案，哈萨克斯坦则表示愿积极参与JCM项目。

EXPO代表在会上指出，深化哈日环保合作具有重要意义，尤其在可持续发展领域的技术转让与联合投资项目方面潜力巨大。

【编译：达娜】