叶尔兰·卡林被任命为哈萨克斯坦副总统

（哈萨克国际通讯社讯）根据哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署的总统令，叶尔兰·卡林（Ерлан Қарин）被任命为哈萨克斯坦共和国副总统，同时免去其此前担任的职务。

当天早些时候，托卡耶夫在库鲁尔泰会议上提名卡林出任副总统。总统在会上首先祝贺新一届政治季开启，并就宪法改革、库鲁尔泰成立以及新国家治理体系作出阐述。

“尊敬的库鲁尔泰议员！祝贺大家迎来新一届政治季！得益于大规模改革，库鲁尔泰这一制度正式开始运行。国家发展进程由此进入又一个肩负重大责任的新阶段。”托卡耶夫说。

总统表示，相信库鲁尔泰议员将积极参与落实对国家具有战略意义的改革，为国家发展作出重要贡献。

托卡耶夫指出，哈萨克斯坦正在推进国家治理体系现代化。在去年启动的宪法改革框架下，国家开展了大量工作。今年3月举行全民公投，民众投票支持新《宪法》。此后，哈萨克斯坦首次举行库鲁尔泰选举，并完成立法机构组建。

总统同时指出，根据《宪法》第46条规定，哈萨克斯坦共和国副总统和政府总理由国家元首任命，相关职位候选人须与库鲁尔泰进行协商。

谈及副总统职位时，托卡耶夫表示，他此前已经阐述过将这一职位写入《宪法》的重要意义。

“副总统将在国家治理体系中发挥特殊作用，并保障各权力分支之间的平衡。副总统将与库鲁尔泰议员和政府保持密切合作，并根据《宪法》落实国家元首确定的任务。”托卡耶夫说。

随后，托卡耶夫正式提名叶尔兰·卡林出任副总统，并对其工作经历和能力给予评价。

“叶尔兰·卡林是全国知名人士。他长期在国家治理体系工作，拥有丰富经验，可以说是一位具有爱国情怀的人。他积极参与推动大规模改革高质量落实，对国家战略方向和发展规划有着深入了解。因此，我认为叶尔兰·特尼姆拜吾勒·卡林适合担任这一职务。我请求库鲁尔泰支持这一人选。”总统说。

托卡耶夫同时表示，在副总统任命完成后，他将签署有关副总统职权的总统令。

随后，库鲁尔泰议员对总统提出的副总统人选进行审议并表决。

表决结果显示，141名议员支持卡林出任副总统，4名议员弃权。

在获得库鲁尔泰同意后，托卡耶夫签署总统令，正式任命卡林为哈萨克斯坦共和国副总统，并免去其此前担任的哈萨克斯坦总统办公厅第一副主任职务。

这是哈萨克斯坦设立副总统职位后的首次任命。

根据相关规定，副总统将根据总统授权，在与库鲁尔泰、政府及其他国家机关开展协作时代表国家元首，并履行《宪法》和总统确定的相关职责。