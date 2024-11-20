托卡耶夫总统出席哈萨克斯坦-匈牙利投资圆桌会议

讲话中，哈萨克斯坦总统首先指出了两国经济合作的高速发展，并表示此次对布达佩斯进行的首次国事访问开启了双边战略合作关系的新阶段。

-今年是哈萨克斯坦和匈牙利签署战略伙伴关系宣言10周年。在此期间，我们在相互信任和共同目标的基础上奠定了密切合作的基础。匈牙利对哈萨克斯坦投资达3.7亿美元。此外，超过 70 家匈牙利公司在我国成功开展业务，其中包括MOL集团和Gedeon Richter等公司。目前，双方政治实施投资总额超过5.4亿美元的工程、农业、物流等领域的联合项目。-总统说。

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国家元首表示，哈萨克斯坦已转向新的政治和经济范式。创造知识和创新的变化成为这一过程的主要原则。

总统向匈牙利商界代表表示，加强能源、稀有材料生产、交通物流、农业、医药、数字化、金融市场等重要领域投资合作前景广阔。

最后，托卡耶夫总统邀请匈牙利企业领导人参加明年5月举行的阿斯塔纳国际论坛。

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投资圆桌会议上，哈萨克斯坦-匈牙利政府间委员会同等主席、匈牙利财政部长米哈伊·瓦尔加和匈牙利大型企业负责人发表了讲话。

根据会议结果，双方在农业、交通基础设施数字化、教育和联合投资项目等领域签署了7项商业文件。

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【编译：小穆】