总统：哈萨克与卡塔尔的关系比以往任何时候都更加牢固

国家元首向卡塔尔政府和卡塔尔商人协会对两国经济关系发展的一贯支持表示感谢。他同时还表示，在世界面临前所未有的挑战之际，将政治意愿和经济活动结合起来至关重要。

-今天我与卡塔尔国家领导人举行了富有成果的会晤。我们在各个领域达成了协议，并指示两国政府密切合作落实这些协议。我相信我的访问将为进一步加强我们的多边关系带来新的机遇。在谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼殿下的领导下，卡塔尔取得了巨大成功，成为了许多国家的榜样。贵国被称为经济快速发展、高生活水平和社会繁荣的国家。在“卡塔尔—2030”国家计划中，现代化与民族价值观完美结合。我祝愿所有卡塔尔朋友在追求这个美好目标的过程中取得成功。-托卡耶夫总统说。

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦选择的方向有些方面与卡塔尔相似。包括卡塔尔在内的许多外国企业关注着哈萨克斯坦的开放政策、巨大的资源和自由市场改革。奠定多元化、稳定经济的基础是哈萨克斯坦的主要任务。

-我提出了一个新的经济方向。这一倡议旨在实施结构性改革，以创建一个快速发展的国家。这是一项雄心勃勃但可以实现的任务。去年，哈萨克斯坦国内生产总值达2650亿美元。当前，我们的目标是到2029年将这一数字增加到4500亿美元。成为，去年的经济增速达到5.1%。这几乎是世界经济增长预测的两倍。我们计划，中期保持经济增长至少6%的水平。 2022年，我们吸引外商直接投资280亿美元。外贸成交额达到1360亿美元。为继续成为中亚地区外国直接投资的主要国家，哈萨克斯坦按照全球最高标准启动了新的投资周期。-他说。

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托卡耶夫表示，相信大多数与会者将为哈-卡经济关系的成功发展作出贡献。他强调，国家有意提供税收和海关优惠、共同资助项目、提供部分担保并启动出口支持机制。

-我们最近设立了一个投资委员会，并由第一副总理担任主席。该委员会通过及时决策和国家全面支持，为投资项目的实施做出贡献。我们邀请卡塔尔企业考虑新的商机并投资哈萨克斯坦市场。-总统说。

国家元首提议，重振哈-卡高级别联合委员会和工商理事会工作，为两国伙伴关系注入新动力。他同时强调，哈方表示相信不久前批准的相互促进和保护投资协定将加强两国投资合作。

-今天会见谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼殿下室，我提议首先要把双边贸易额增加到5亿美元。我们可以向卡塔尔市场供应机械、钢铁、农产品等优质商品。同时，卡塔尔可通过哈萨克斯坦进入GDP达2.6万亿美元的欧亚经济联盟市场。我们是与中国接壤的国家。这是“一带一路”框架下的贸易良机。-他说。

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总统表示，得益于免签证制度和每周约20个直航航班，哈萨克斯坦与卡塔尔的关系比以往任何时候都更加牢固。与此同时，哈萨克斯坦正在积极致力于多元化和扩大其运输和物流潜力。

-我们的主要基础设施项目包括里海最大的枢纽之一阿克套港、阿斯塔纳和阿拉木图国际机场、许多快速发展的铁路和高速公路，以及高质量的物流网络和枢纽。我们对跨里海国际运输通道或中部走廊的发展寄予厚望。我们相信，卡塔尔企业和金融机构将因考虑该领域的商业和投资机会而受益匪浅。今天我们将签署各类商业文件，总投资额约为180亿美元。这也充分表明我们发展经济合作的决心。-托卡耶夫说。

托卡耶夫总统表示，能源领域是两国经济的主要驱动力。哈萨克斯坦准备为石油和天然气勘探提供充足的机会。

-我们正在实施世界最佳实践来发现重要矿床。对此，我邀请卡塔尔能源领域企业积极参与地质勘探、石油化工、油气运输和加工项目。今天，计划与Power International Holding公司签署有关在卡沙甘油田建设天然气加工厂，以及贝纽--博佐伊-奇姆肯特和阿克托别-阔斯塔奈天然气管道建设项目的协议。这是一项充满希望的举措。我们希望有关在卡沙甘建设另一座天然气加工厂的谈判尽快取得具体成果。-他说。

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此外，国家元首特别重视可再生能源领域的一体化问题。他同时表示，哈萨克斯坦的可再生能源潜力估计为一万亿千瓦，吸引了该领域全球参与者的关注，并承诺实施发电量达43吉瓦的多个项目。

-我们赞赏“Nebras Power”有意在哈萨克斯坦建设一座 350 兆瓦水力发电厂，以及“Pearl Overseas”计划安装一座 1.1 兆瓦蒸汽天然气发电厂。我们有兴趣在这个非常重要的领域继续在生产、技术转让和经验交流领域开展合作伙伴关系。-他说。

哈萨克斯坦总统邀请卡塔尔企业参与钴、锂等世界经济所需的非常重要原材料的生产和加工。除此之外，托卡耶夫表示对农业领域的合作寄予厚望。

-哈萨克斯坦国土面积居世界第九位，70%的土地适合农业。我国农产品出口到80多个国家。我们打算通过将这一领域的生产力提高两倍来使出口翻一番。哈萨克斯坦可以成为向卡塔尔市场供应清真和有机农产品的可靠合作伙伴。哈方支持Hassad Food公司在我国建设一座小麦和豆类深加工工厂。我们还有意发展肉类、水果、蔬菜、谷物、面粉等产品的生产，并在未来开始将其直接运输到卡塔尔。-托卡耶夫说。

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国家元首认为，数字化领域是两国议程上的优先领域之一。哈萨克斯坦和卡塔尔努力成为领先的技术中心。

-联合国将哈萨克斯坦列入数字技术应用排名前30的国家之一。过去3年，IT出口增长了16倍，总额约为5亿美元。为了提高我们的竞争力，我们开始开发人工智能新技术，创建超级计算机和数据处理中心。我们计划与周边国家一起建设穿越里海海底的光纤通信网络，并考虑扩大与海湾国家光通信网络的可能性。我们欢迎Power International Holding公司计划成为哈萨克斯坦电信市场的主要参与者之一。-他说。

哈萨克斯坦总统指出，医学、制药和生物技术领域的关系是两国合作的另一个重要领域。此外，托卡耶夫还表示，阿斯塔纳国际金融中心与卡塔尔央行、卡塔尔金融中心和卡塔尔证券交易所建立了牢固的业务关系。他认为，如果在阿斯塔纳国际金融中心设立哈萨克斯坦-卡塔尔直接投资基金，这将成为为合资企业融资的平台。

讲话最后，托卡耶夫总统邀请卡塔尔商人参加今年6月举行的阿斯塔纳国际论坛。

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圆桌会议上，卡塔尔贸易和工业部长谢赫·穆罕默德·本·哈马德·本·卡西姆·阿勒萨尼、卡塔尔商人协会主席谢赫·费萨尔·本·卡西姆·阿勒萨尼、卡塔尔工商会主席谢赫·哈利法·本·贾西姆·本·穆罕默德·阿勒萨尼、Nebras Power公司总经理哈立德·穆罕默德·霍洛、Hassad Food公司首席执行官阿里·希利亚尔·库瓦里和Qatar Free Zone总经理谢赫·穆罕默德·本·哈马德·阿勒萨尼等人发表了讲话。

根据会议结果，哈萨克斯坦和卡塔尔的商业团体签署了一系列文件。

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【编译：小穆】