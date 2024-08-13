哈萨克斯坦出台新举措 上半年制造业增长5.1%

数据显示，今年上半年，哈萨克斯坦制造业增长了5.1%。黑色冶金、有色冶金、化工、机械制造和家具等行业均呈现出积极的发展势头。沙尔拉帕耶夫表示，支持本地生产是确保主要加工业部门实现持续增长的关键，为此，政府已经出台了一系列立法调整措施。

-我们扩大了政府采购中应优先考虑的本地商品目录，并完善了承购合同签订机制。此外，在政府投资建设项目中，我们强化了对使用国内产品的监管。在矿产开发企业的采购中，我们也增设了优先采购本地产品的强制性条款。对于天然气和铀矿资源开发企业，同样设定了采购本地产品的要求。-沙尔拉帕耶夫在会上表示。

他还强调，对于自然垄断企业，政府规定优先采购本地产品，并允许其在竞标中将报价降低10%。同时，还优化了“萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金的长期合同和承购合同签订条件。

沙尔拉帕耶夫还分享了新支持措施实施后的部分成功案例。例如，由于政府采购纸制品，“彩虹”公司的生产负荷从12%提升到了100%。此外，“拉克拉”和“马歇尔”等两家企业也因参与政府采购而大幅提高了产能。此外，2024年4月投产的阿斯塔纳“金属成型”公司，在“舒适校园”项目中实现了满负荷生产，产值达到了36亿坚戈。

【编译：阿遥】