阿拉木图州产品出口至61个国家 三年出口额达11亿美元

据阿拉木图州政府新闻办公室介绍，近年来该州出口市场版图不断拓展。除传统周边市场外，当地企业生产的产品还陆续进入土耳其、阿联酋、伊朗、伊拉克、巴基斯坦以及德国、波兰、罗马尼亚和保加利亚等国家市场。过去三年，对上述远距离市场的出口规模增长了2.1倍，出口总额达到2.917亿美元。

乌兹别克斯坦仍是阿拉木图州最重要的贸易伙伴之一。近三年来，该州对乌出口额由1.1亿美元增至2.03亿美元，出口商品主要包括面粉、乳制品和医药产品。

目前，阿拉木图州出口结构仍以农业及农产品深加工产品为主，相关产品占出口总量的60%以上。与此同时，建筑材料、化工产品、医药制品以及烟草制品也逐步扩大海外销售规模。

在农产品领域，肉类、禽肉、果蔬产品、乳制品及饮料等商品在国际市场保持较高需求。其中，蔬菜汁产品出口量位居哈萨克斯坦全国首位。

阿拉木图州创业与工业创新发展厅厅长阿依波勒·拉赫姆巴耶夫表示，产业现代化升级、投资项目持续落地以及营商环境不断改善，为提升地区出口能力创造了有利条件，也帮助更多本地企业进入国际市场。

“阿拉木图州正在逐步成长为哈萨克斯坦重要的出口和物流中心之一。”阿依波勒·拉赫姆巴耶夫表示，“食品工业、制药产业以及农产品加工行业生产能力的持续提升，为出口增长提供了有力支撑。同时，交通物流基础设施的不断完善，也进一步增强了企业开拓国际市场的能力。西欧—中国西部国际运输走廊、大阿拉木图环城公路，以及现代化物流中心和仓储设施的建设，使本地企业能够更加高效地将产品输送至海外市场。依托这些优势，州内企业正持续拓展新的出口方向，并不断扩大出口规模。”

当地企业近年来取得的成绩也反映出出口增长势头。以Shin-Line公司为例，去年该企业向中国、沙特阿拉伯及独联体国家出口冰淇淋1.5万吨，创下历史新高。Fruit Art和LST AGRO公司生产的番茄制品及冻干产品中，约90%销往俄罗斯大型零售连锁企业。

与此同时，RG Brands Kazakhstan公司通过向海外市场出口果汁、饮料和茶饮产品，每年创造约6000万美元的出口收入，成为当地出口企业的重要代表之一。