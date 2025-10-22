哈萨克斯坦新季粮食出口增长14%

据哈萨克斯坦国家铁路公司（kazakhstan temir zholy，KTZ）提供的数据，主要出口方向包括乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、阿塞拜疆、阿富汗和土库曼斯坦。

乌兹别克斯坦：出口量从56.8万吨增至80.1万吨，增长41%；

塔吉克斯坦：从23.6万吨增至24.5万吨，增长3.8%；

吉尔吉斯斯坦：从1.7万吨增至4.5万吨，增长2.6倍。

高加索方向同样增长强劲：

阿塞拜疆：出口量从1.1万吨增至3.8万吨，增长3.4倍；

阿富汗：出口7.2万吨，同比增长28.6%；

土库曼斯坦：出口5000吨，同比增长66.7%。

哈萨克斯坦国家铁路公司指出，出口量的持续增长反映出国际市场对哈萨克斯坦粮食的强劲需求，同时也表明国家交通运输与物流体系运行稳定高效。

根据此前报道，2025年前9个月，哈萨克斯坦粮食货物运输量达950万吨，较去年同期（2024年为680万吨）增长40%。

【编译：达娜】