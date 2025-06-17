托卡耶夫总统出席第二届“中亚—中国”峰会并发表讲话

托卡耶夫总统向中华人民共和国主席及吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的国家元首表示欢迎。

在开幕致辞中，哈萨克斯坦总统首先感谢中国国家主席习近平始终致力于推动与中亚国家的全面合作，并对兄弟国家元首积极参与会议、始终支持区域协作表示赞赏。

Фото: 总统府

—得益于各方的信任与共同努力，中亚地区建立起前所未有的合作模式，体现了真正的睦邻友好与团结互助精神。我们应客观肯定以杰出的政治家习近平主席为首的中国所发挥的积极有益的作用。作为邻国，中国已成为哈萨克斯坦的永久战略伙伴和真正的朋友。我们这个拥有8000万人口的地区市场和极其丰富的自然资源，正逐步巩固其在国际关系体系中以及贸易、投资和人文合作方面的重要地位。在这一积极进程中，与中华人民共和国的全面合作扮演着关键角色。我非常高兴地指出，中亚与中国的关系已经提升为永久、“全天候”、全面的战略伙伴关系。-托卡耶夫说。

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托卡耶夫表示，现有机遇的叠加效应将为未来与中国的互利合作奠定坚实基础。

—中亚各国的国内生产总值总额正稳步逼近5000亿美元。过去五年，区域贸易额显著增长，已突破100亿美元。去年，中国在本地区外贸总额中所占比重近40%，创纪录地达到了950亿美元，其中46%来自哈萨克斯坦。中哈双边贸易额达440亿美元。中国投资已成为哈萨克斯坦经济增长的重要动力，总额已超过260亿美元。目前，全国约有5000家中资企业在哈成功运营。-他指出。

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国家元首重申，阿斯塔纳将坚定不移地推动吸引更多中国投资。

—哈萨克斯坦正致力于寻找经济新的增长点。在这方面，我们尤其关注与中方开展合资合作，扩大出口商品种类，增加对中国市场的出口份额。我们寄望于建设第四代高科技生产企业，生产高附加值产品。农业合作也至关重要，包括引进先进农业机械、高效节水技术等。我们欢迎中国企业参与本地化农工综合体项目的建设。霍尔果斯国际边境合作中心有望为两国经贸互动注入新动能。-托卡耶夫说。

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托卡耶夫总统指出，在当前地缘政治形势下，建立可靠安全的供应链已成为所有国家的战略任务。

—中亚正逐步发展为连接亚洲和欧洲的关键物流枢纽。2024年，经中亚国家运往中国的货运量已突破21.1万个集装箱，同比增长12%。目前，中国到欧洲的陆路运输中，哈萨克斯坦所占比例高达85%。我们高度重视加强跨大陆互联互通，并充分发挥中亚地区的竞争优势。作为“一带一路”倡议的第一环，哈萨克斯坦主张将该倡议与“中国西部—西欧”、跨里海国际运输路线、“南北”走廊等关键物流线路对接。为提高跨里海线路的吸引力，我们正在系统性推进港口现代化与数字化，建设货运码头，并推动船舶制造。我们建议考虑在里海的库雷克港与中方共同建设一个货运码头。-他说。

托卡耶夫总统将能源合作视为确保地区稳定的关键因素。

—中亚地区拥有全球20%的铀储量、17%以上的石油、7%的天然气以及丰富的稀土资源。换句话说，这一领域的合作潜力巨大。我们希望激活先进技术交流，实现能源基础设施现代化。同时，加强区域能源安全、推动技术发展和能源来源多元化也是我们的重点方向。考虑到中国在核能领域的丰富经验，我们愿与中方在这一战略领域开展可持续合作。相关协议拟在近期签署。-托卡耶夫指出。

托卡耶夫总统高度评价习近平主席提出的“周边命运共同体”倡议，认为这一倡议体现了平等、互利、尊重的合作精神。他表示欣慰，这些原则也将在峰会结束后签署的《睦邻友好合作条约》中得到体现。

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哈萨克斯坦致力于将中亚建设成为和平、安全、稳定、富有成果的合作中心，将继续坚定打击宗教极端主义、恐怖主义、分裂主义、毒品贩运、非法武器贸易、非法移民和人口贩运。他提议建立一个由各国主管部门负责人定期会晤的机制，以更好应对国际网络犯罪的挑战。

托卡耶夫总统积极评价中亚与中国之间日益活跃的人文合作。他指出，文化中心的开设、创意产业与旅游业的发展都是这一合作方向的重要成果。

—我们欢迎首列从西安开往阿拉木图的旅游专列启程。这一事件恰逢“哈萨克斯坦的中国旅游年”，生动体现了丝绸之路的精神。正是通过这条古老通道，欧亚大陆间的商品与思想得以传递数百年。-他说。

托卡耶夫总统对阿拉木图与上海以及哈中其他城市建立友好城市关系表示欢迎，并支持中方提出的举办中哈及中亚国家合作主题年的倡议。他提议将2026年定为“教育与科研合作年”，以进一步深化人文交流。

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哈萨克斯坦正积极推进教育基础设施建设和科技园区发展，期望与中国科技企业合作，成立联合研究实验室和“工程师学院”。国家元首指出，新一代专业人才将成为本地区实现数字化、绿色化、工业化转型的坚实基础。

托卡耶夫总统强调，有必要制定2026—2030年“中亚—中国”长期战略合作框架。

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发言最后，托卡耶夫总统指出，本届峰会再次确认了地区国家在推进睦邻友好、互利合作和可持续发展方面的共同愿景。他坚信，本次会议所提出的倡议将进一步巩固中亚各国与中国之间的战略伙伴关系与恒久友谊。他还强调，正是通过共同努力，“中亚—中国”合作机制实现了制度化运行。

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中华人民共和国主席习近平、吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙、土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫也在峰会上发表了讲话。

【编译：阿遥】