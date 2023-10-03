总统出席壳牌公司在哈萨克斯坦开展业务30周年纪念大会

国家元首指出，国际能源公司——壳牌是哈萨克斯坦石油和天然气工业领域的首批外国投资者之一，壳牌在哈萨克斯坦开展业务满30周年是该行业历史上的一个重要里程碑：

-在艰辛的岁月里，壳牌对我国经济进行了大量投资，带来了新技术、科学成果和宝贵的管理经验，我们高度评价公司的这一贡献。过去30年来，壳牌对哈萨克斯坦经济的投资超过180亿美元，巩固了其作为哈萨克斯坦最大外国投资者之一的地位。

总统表示，壳牌公司正在与其他合作伙伴一同积极实施着大型石油和天然气项目。该公司是世界上最大的凝析油田之一——卡拉恰甘纳克油田的运营商。卡拉恰甘纳克油田扩建项目各阶段的及时实施有助于将液态烃产量维持在1000-1100万吨水平。

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-壳牌公司和其他股东的和谐合作将使卡沙甘“世纪项目”的启动成为可能。 如今，北里海项目在全球能源市场上发挥着重要作用，其占我国石油产量的 20%。 除了生产碳氢化合物外，建立基础设施也很重要，以将产品出口至外国市场。在这个方向上的首个成功项目是里海管道联盟， 雪佛龙、ENI、壳牌和卢克等领先石油公司参与了其实施。-他说。

托卡耶夫总统指出，跨国石油和天然气公司在哈萨克斯坦的业务表明，我国具有较高的投资吸引力，保护投资者权益相关立法得到了遵守。

总统还谈到了壳牌公司的社会责任：

-壳牌公司非常重视吸引当地人才到其项目的工作。如今，卡拉恰甘纳克和卡沙甘项目95%以上员工都是哈萨克斯坦公民。 同时，该公司还通过实施“太阳能学校”、“壳牌生态马拉松”等项目来动员青年参与解决环境问题。

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国家元首表示，在近期发表的国情咨文中对中小企业的发展问题给予了特别关注。 他认为，“壳牌”公司能够通过支持年轻企业家和属于社会弱势群体的妇女计划，为解决这一问题做出重大贡献。 该公司会为他们提供创业咨询服务和初始资金，有很大潜力在这个方向上扩展工作。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统向壳牌公司就其为哈萨克斯坦的繁荣和可持续发展做出的巨大贡献表示了衷心感谢，并指出壳牌公司是哈萨克斯坦能源领域的战略合作伙伴之一。

最后，总统向该公司多名员工授予了国家奖章，以表彰他们为哈萨克斯坦石油天然气工业发展做出的突出贡献。