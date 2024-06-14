杰出国务活动家、著名学者穆拉特·阿乌埃佐夫逝世

阿乌埃佐夫先生于1943年1月1日出生在江布尔州梅尔克乡，是哈萨克族著名作家、剧作家、学者和长篇小说《阿拜之路》作者穆赫塔尔·阿乌埃佐夫院士之子。在父亲的悉心教导下，他从小就对哈萨克语、民族文化和历史遗产产生了深厚的情感，并立志为祖国和人民贡献自己的力量。

1965年，阿乌埃佐夫先生毕业于莫斯科国立罗蒙诺索夫大学东方语言学院东方语言学专业。毕业后，他积极投身于哈萨克斯坦的文化和教育事业，发表了200多篇关于艺术创作理论的学术论文，并出版了《时间之线》（1972年）、《灵感之源》（1997年）和《离去归来》（2002年）等专著，为哈萨克文学和文化研究做出了重要贡献。

哈萨克斯坦宣布独立后，阿乌埃佐夫先生积极参与国家变革，担任哈萨克斯坦共和国首任驻华大使。他为推动两国关系发展做出了卓越贡献，也赢得了两国人民的尊敬。

2007年起，阿乌埃佐夫先生担任穆赫塔尔·阿乌埃佐夫基金会主席，致力于传承和弘扬父亲的宝贵精神财富。

阿乌埃佐夫先生的逝世，是哈萨克斯坦文化和学术界的重大损失。他的卓越贡献将永远铭记于人们心中。

哈萨克国际通讯社向阿乌埃佐夫先生的亲人表示诚挚的哀悼。

【编译：阿遥】